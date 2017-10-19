Полиция назвала основную причину смертельного ДТП в центре Харькова

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Масштабное ДТП в центре Харькова,приведшее к гибели людей, произошло из-за нарушения правил дорожного движения, заявил начальник ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области Олег Бех, передает Depo.Харьков.

Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.

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"Авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения. Версию теракта не рассматриваем", — заявил Бех.

"На перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар улицы Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов", — добавил начальник областной полиции.

Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.