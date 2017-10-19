Наезд на толпу в Харькове. В МВД уточнили число погибших и пострадавших

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В результате аварии, которая произошла в среду в Харькове, погибли пять человек, а не шесть, как сообщалось ранее, еще шестеро пострадали, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Сообщалось, что жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.

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"Буквально только что я общался с главой ГУ Нацполиции Харьковской области Олегом Бехом, который держит дело на личном контроле. Это дело взято на личный контроль министра внутренних дел и председателя Нацполиции, генпрокурора. Могу сказать, что в настоящее время 11 пострадавших: 5 погибших, подчеркиваю, 5 погибших, 2 человека находятся в тяжелом состоянии, одна из которых беременная женщина, которая перманентно находится в состоянии комы. Сейчас врачи борются за ее жизнь", — сказал Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко также уточнил, что количество погибших составляет 5 человек. Ранее Шевченко сообщал о 6 погибших.

Также Зорян Шкиряк отметил, что сейчас проводятся все необходимые следственные действия в отношении виновников аварии.

"Что касается самих виновников этой страшной трагедии, то сейчас проходят все необходимые следственные действия, проверяется информация со всех камер наружного наблюдения. Вероятнее всего речь будет идти о двух виновниках, и "Лексуса", и "Туарега", это предварительно. Что касается водителя "Лексуса", то она задержана в порядке ст. 208, и в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения", — сказал он.

Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.