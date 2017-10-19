Медики сохранили беременность пострадавшей в ДТП в Харькове

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Медикам удалось сохранить беременность женщины, пострадавшей в результате смертельного ДТП в Харькове, еще одна девушка из числа пострадавших находится в очень тяжелом состоянии, сообщается в четверг на сайте Харьковской областной госадминистрации.

В областной администрации сообщили, что четверо пострадавших были госпитализированы в городскую больницу скорой и неотложной помощи, еще двое – в областную клиническую больницу.

"Из тех четверых, которые находятся в "неотложке", двух сестер прооперировали, одна из них — в крайне тяжелом состоянии. Еще два пациента – в состоянии средней тяжести. Две пациентки областной больницы — в удовлетворительном состоянии, у них были ссадины, раны, их обработали. Также провели полное обследование. Одна из пострадавших – на 20-й неделе беременности, беременность сохранена, прогноз позитивный", — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности начальника управления здравоохранения Харьковской областной администрации Галины Сироштан.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Сообщалось, что жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.

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Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.