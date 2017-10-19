Жуткое ДТП в Харькове: подробности от спецкора

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Вечером 18 октября в Харькове произошло страшное ДТП. На пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова столкнулись Lexus и Volkswagen Touareg.

По предварительной информации, водитель Lexus на большой скорости двигался на красный сигнал светофора и в результате врезался в Volkswagen, выехавший на перекресток. От сильного удара Lexus вылетел на тротуар, где в этот момент находились десятки пешеходов.

В результате этого ДТП 6 человек погибли и 5 получили травмы различной степени тяжести. Позже выяснилось, что за рулем Lexus находилась 20-летняя Алена Зайцева. По данным СМИ, она дочь харьковского бизнесмена. Ее вчера же и задержала полиция — на трое суток. Дальше суд должен определить меру пресечения для нее на момент проведения следствия.

kh.depo.ua Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре

Подробнее о происшествии рассказал специальный корреспондент из Харькова радиостанции

"Я изначально уточняю вашу информацию. По официальным данным на данный момент погибших пятеро, не шестеро – пятеро. В больницы с места происшествия было направлено 6 человек, двое – в областную клиническую, и остальные – в больницу скорой неотложной помощи. В областной клинической тяжелых нет среди этих двух человек, которых доставили. Там же находится сейчас и беременная девушка, которая пострадала из-за ДТП, беременность сохранена, и врачи говорят о позитивных прогнозах.

@Kharkov.City Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре

В то же время в больнице скорой неотложной помощи находятся две сестры, и они обе в тяжелом состоянии. У них сильные повреждения внутренних органов, у одной – сложная черепно-мозговая травма. Они сейчас прооперированы, находятся в реанимации. У других – ушибы, раны и переломы. Кроме того, на месте было осмотрено трое, еще трое пострадавших. Им назначено амбулаторное лечение. Это водитель Volkswagen и пассажирка Lexus. От госпитализации они отказались.

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По поводу вопроса, кто же виноват. ДТП произошло вчера около 20.45, на сегодняшнее утро говорить, что кто-то конкретно виноват, я бы категорически не стал. Следствие ведется по части 3 ст. 286, это нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть людей.

kh.depo.ua Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре

Правоохранительные органы у телекоммуникационного оператора "Триолан", который по Харькову расставляет свои камеры онлайн, запросили видео инцидента. На данный момент это только лишь предварительная информация, и информация подтверждена якобы свидетелями происшествия.

Именно Lexus ехал действительно на красный свет, и из-за этого произошло столкновение. Добавлю, что оба водителя, и водитель Lexus и водитель Volkswagen на месте прошли тест на алкоголь. По предварительной информации, алкогольного опьянения у них не выявлено", – сообщил спецкор.

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