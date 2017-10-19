Жуткое ДТП в Харькове: подробности от спецкора

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"
Вечером 18 октября в Харькове произошло страшное ДТП. На пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова столкнулись Lexus и Volkswagen Touareg.
По предварительной информации, водитель Lexus на большой скорости двигался на красный сигнал светофора и в результате врезался в Volkswagen, выехавший на перекресток. От сильного удара Lexus вылетел на тротуар, где в этот момент находились десятки пешеходов.
В результате этого ДТП 6 человек погибли и 5 получили травмы различной степени тяжести. Позже выяснилось, что за рулем Lexus находилась 20-летняя Алена Зайцева. По данным СМИ, она дочь харьковского бизнесмена. Ее вчера же и задержала полиция — на трое суток. Дальше суд должен определить меру пресечения для нее на момент проведения следствия.Голос Столицы Юрий Ларин.
"Я изначально уточняю вашу информацию. По официальным данным на данный момент погибших пятеро, не шестеро – пятеро. В больницы с места происшествия было направлено 6 человек, двое – в областную клиническую, и остальные – в больницу скорой неотложной помощи. В областной клинической тяжелых нет среди этих двух человек, которых доставили. Там же находится сейчас и беременная девушка, которая пострадала из-за ДТП, беременность сохранена, и врачи говорят о позитивных прогнозах.
В то же время в больнице скорой неотложной помощи находятся две сестры, и они обе в тяжелом состоянии. У них сильные повреждения внутренних органов, у одной – сложная черепно-мозговая травма. Они сейчас прооперированы, находятся в реанимации. У других – ушибы, раны и переломы. Кроме того, на месте было осмотрено трое, еще трое пострадавших. Им назначено амбулаторное лечение. Это водитель Volkswagen и пассажирка Lexus. От госпитализации они отказались.
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По поводу вопроса, кто же виноват. ДТП произошло вчера около 20.45, на сегодняшнее утро говорить, что кто-то конкретно виноват, я бы категорически не стал. Следствие ведется по части 3 ст. 286, это нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть людей.
Правоохранительные органы у телекоммуникационного оператора "Триолан", который по Харькову расставляет свои камеры онлайн, запросили видео инцидента. На данный момент это только лишь предварительная информация, и информация подтверждена якобы свидетелями происшествия.
Именно Lexus ехал действительно на красный свет, и из-за этого произошло столкновение. Добавлю, что оба водителя, и водитель Lexus и водитель Volkswagen на месте прошли тест на алкоголь. По предварительной информации, алкогольного опьянения у них не выявлено", – сообщил спецкор.
Ранее сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе в центре Киева мужчину. Суд отпустил его на поруки отца. По словам адвоката Анатолия Башловки, в этом деле появились смягчающие обстоятельства.