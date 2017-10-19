ДТП в Харькове. В Кабмине требуют снизить скорость и увеличить штрафы

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян настаивает на снижении максимальной скорости движения в населенных пунктах до 50 км/час с нынешних 60 км/час и увеличении штрафов за превышение скоростного режима с 2018 года. Об этом Омелян сообщил на своей странице в Facebook, комментируя смертельное ДТП в Харькове.

"Несколько месяцев назад мы вышли с инициативой ограничить скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч. При такой скорости практически исключаются смертельные случаи, максимум незначительный травматизм. Нам ответили: "не время, политически чувствительный вопрос". Так вот, мы настаиваем — 50 км/ч и драконовские штрафы за превышение скоростного режима, не пристёгнутый ремень безопасности на передних и задних сиденьях, отсутствие детских сидений при перевозке детей. Обязательные фото- и видеофиксация нарушений и "письма счастья", лишение прав за вождение в нетрезвом состоянии", — написал он.

По словам министра, в четверг состоится обсуждение мер по снижению до нуля смертности на украинских дорогах.

"Сегодня у нас очередное обсуждение совместно с МВД, Минздравом, Минобразования, народными депутатами мер по снижению до 0 смертности на украинских дорогах. В течение недели они будут согласованы и начнутся с 1 января 2018 года", — написал он.

Также министр подчеркнул, что кроме финансирования из Дорожного фонда мер по увеличению безопасности на дорогах, предусмотрено около полмиллиарда гривен из средств секторальной поддержки ЕС для оборудования мест наибольшей концентрации ДТП по стране.

Накануне внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным МВД, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого света светофора.

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Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.