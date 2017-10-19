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    Общество

    В страшном ДТП в Харькове пострадала молодая семья. В сети нашли фото

    (обновлено: )456
    Коллега погибшего парня сообщила, что его жена и ее сестра находятся в госпитале в тяжелом состоянии. Александра похоронят в пятницу в его родном городе Сумы.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    kh.depo.ua

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В смертельном ДТП в центре Харькова пострадала молодая семья, муж Александр Евтеев погиб, а его жена Оксана и ее сестра Диана в тяжелом состоянии находятся в больнице.

    Об этом сообщила подруга семьи Алина Зибцева на своей странице в Facebook. 

    "Вчера в ДТП погиб Саша Евтеев. Наш тиммейт и один из самых светлых людей, которых я знаю. Его жена и ее сестра (Оксана и Диана Берченко) сейчас в 4-й неотложке в тяжелом состоянии", – написала женщина.

    Алина Зибцева, facebook
    Пост Алины Зибцевой
    Александр Евтеев, facebook
    Погибший Александр Евтеев с супругой

    Глава полиции Харьковской области Олег Бех сообщил, что на данный момент установлены личности двоих из пяти погибших, это Евтеев Александр, 1990 года рождения; Кабесовна Нина, 1989 года рождения.

    Александр Евтеев, facebook
    Погибший Александр Евтеев
    Alina Zybtseva, facebook
    Жертвы аварии в Харькове. Александр Евтеев, на фото слева, погиб

    Накануне внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погиблипять человек, шестеро пострадали. По данным МВД, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого света светофора.

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    Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

    Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.

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