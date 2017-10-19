ДТП в Харькове. Суд арестовал водителя Lexus, наехавшего на людей

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Суд арестовал девушку, которая была за рулем Lexus, устроившего смертельное ДТП в Харькове, заявил в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП — по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение", — написал Аваков в Facebook.

Он не уточнил, на какой срок арестована девушка.

Накануне внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погиблипять человек, шестеро пострадали. По данным МВД, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого света светофора.

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Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.