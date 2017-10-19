наверх
19.10.201712:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ДТП в Харькове. Суд арестовал водителя Lexus, наехавшего на людей

    Тема:

    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (26)

    (обновлено: )8
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    @Kharkov.City

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Суд арестовал девушку, которая была за рулем Lexus, устроившего смертельное ДТП в Харькове, заявил в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

    Смертельная авария в Харькове
    Facebook Антона Геращенко
    "Считаем трупы на дорогах". Тренд дня: жуткое ДТП в Харькове

    "Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП — по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение", — написал Аваков в Facebook.

    Он не уточнил, на какой срок арестована девушка.

    Накануне внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погиблипять человек, шестеро пострадали. По данным МВД, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого света светофора.

    Смотрите также: Смертельное ДТП в Харькове. Первые минуты после наезда авто на пешеходов

    Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

    Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
      Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове
      Игорь Лапин
      Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
      Верховная Рада. Архивное фото
      Медреформа или медицинский геноцид?
      Абитуриентка. Архивное фото
      Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии