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    Общество

    "Автомайдан" приехал к резиденции Порошенко, которую окружили силовики

    Тема:

    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (115)

    (обновлено: )11910
    По словам лидера организации "Автомайдан" Сергея Кобы, возле резиденции главы государства в Обуховском районе Киевской области находится большое количество силовиков и правоохранителей.
    Автомайдан прибыл к резиденции Петра Порошенко под Киевом
    Facebook Сергій Коба

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Активисты "Автомайдана" прибыли к частной резиденции президента Петра Порошенко в Обуховском районе Киевской области, сообщил лидер организации Сергей Коба. 

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    twitter.com/ACRains
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    Ранее член парламентской фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая сообщила, что к резиденции Порошенко в Козине стянули большое количество силовиков и военной техники. Сами силовики, по словам нардепа, утверждают, что техника выведена в связи с проведением учений.  

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    "Мы уже у Порошенко!!! И я Вам скажу, что конфета уже поспела! Войска тут, видимо, больше чем в АТО. Пора собирать колонну. Все как и три года назад, они выводов не сделали, а мы уже знаем, как действовать! Вперед!!!" — написал Коба на своей странице в Facebook

    Facebook Сергій Коба
    "Автомайдан" прибыл к резиденции Петра Порошенко под Киевом

    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

    Facebook Сергій Коба
    "Автомайдан" прибыл к резиденции Петра Порошенко под Киевом

    В результате столкновений под Радой пострадали четыре человека, среди которых – один полицейский. Итогом митингов стало установление палаток на под зданием Рады на улице Грушевского.

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