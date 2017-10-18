"Автомайдан" приехал к резиденции Порошенко, которую окружили силовики

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Активисты "Автомайдана" прибыли к частной резиденции президента Петра Порошенко в Обуховском районе Киевской области, сообщил лидер организации Сергей Коба.

Ранее член парламентской фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая сообщила, что к резиденции Порошенко в Козине стянули большое количество силовиков и военной техники. Сами силовики, по словам нардепа, утверждают, что техника выведена в связи с проведением учений.

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"Мы уже у Порошенко!!! И я Вам скажу, что конфета уже поспела! Войска тут, видимо, больше чем в АТО. Пора собирать колонну. Все как и три года назад, они выводов не сделали, а мы уже знаем, как действовать! Вперед!!!" — написал Коба на своей странице в Facebook.

Facebook Сергій Коба "Автомайдан" прибыл к резиденции Петра Порошенко под Киевом

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

Facebook Сергій Коба "Автомайдан" прибыл к резиденции Петра Порошенко под Киевом

В результате столкновений под Радой пострадали четыре человека, среди которых – один полицейский. Итогом митингов стало установление палаток на под зданием Рады на улице Грушевского.