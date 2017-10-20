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    Киев

    Майдановцы разочарованы. Число митингующих у Рады стремительно сокращается

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (195)

    (обновлено: )98508
    По словам корреспондента РИА Новости, утром в пятницу в палаточном городке находятся лишь несколько десятков человек. Количество протестующих значительно сократилось по сравнению с предыдущими днями.
    Участники протеста под Верховной Радой, октябрь 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Несколько десятков участников акции протеста у здания Верховной Рады в Киеве провели ночь в палаточном городке, многие из них заявили о разочаровании в организации мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.

    В четверг организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию, остальные политические силы прекращают участие в митинге.

    Протестующие под Верховной Радой, 19 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
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    Утром в пятницу несколько десятков человек находятся в палаточном городке, они готовят завтрак на полевой кухне. Притом что число протестующих значительно сократилось по сравнению с предыдущими днями, количество палаток не уменьшилось.

    Протестующие рассказали РИА Новости, что организаторы акции намерены перенести палаточный городок с улицы Грушевского в Мариинский парк, который находится неподалеку от здания парламента. По словам митингующих, они против этой идеи, но в случае соответствующего распоряжения готовы переместиться в парк. Вместе с тем они не сообщили, кто из организаторов продолжает принимать участие в митинге возле парламента. При этом многие митингующие в палаточном лагере заявили РИА Новости, что разочаровались в организации акции протеста.

    Здание Рады усиленно охраняют сотни полицейских и бойцов Национальной гвардии. Обстановка в правительственном квартале спокойная.

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    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

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