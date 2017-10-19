Рада отклонила три законопроекта вопреки требованиям протестующих

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Парламент Украины в четверг отклонил три законопроекта о выборах депутатов, предполагающих изменение избирательной системы, на принятии которых настаивают митингующие у стен Верховной Рады.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Последние выборы в парламент прошли в октябре 2014 года по смешанной системе: половина депутатского корпуса избиралась по партийным спискам, вторая половина — в мажоритарных округах. В выборах было запрещено участие блоков политических партий, проходной барьер составлял 5%. Международные организации неоднократно призывали улучшить систему выборов и унифицировать правила в едином избирательном кодексе.

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Депутаты в четверг должны были проголосовать и выбрать за основу один из трех зарегистрированных законопроектов о выборах, чтобы потом доработать его как базовый ко второму чтению. Все три документа предполагали переход к пропорциональной избирательной системе с так называемыми открытыми списками, однако такая система вызвала критику со стороны депутатов-мажоритарщиков.

"Мы прошли первый этап реформы выборов", — сыронизировал спикер Рады Андрей Парубий после провального голосования. По его словам, на следующей пленарной неделе, которая начнется 7 ноября, парламент продолжит рассмотрение законодательства о выборах, так как в Раде зарегистрировано еще два проекта избирательного кодекса.

Очередные выборы в Раду пройдут осенью 2019 года.

Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Между протестующими и правоохранителями уже произошло несколько столкновений.