Организаторы задумались над паузой в митинге под Радой

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Организаторы митинга под Верховной Радой рассматривают возможность перенести акцию на следующую пленарную неделю, сообщил народный депутат Мустафа Найем ("Блок Петра Порошенко").

"Сейчас мы рассматриваем возможность, чтобы перенести акцию на следующую пленарную неделю", — цитирует нардепа Укринформ.

По его словам, в четверг вечером состоится брифинг организаторов и участников акции, "на котором все участники акции под парламентом объявят решение, что будет с митингом и каковы будут дальнейшие действия".

Найем также добавил, что участники акции выдвинули три требования — отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного законодательства и создание Антикоррупционного суда, из которых, по его словам, уступки есть по первым двум, но по суду президент должен внести соответствующий законопроект в парламент.

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Следующая пленарная неделя Рады запланирована на 6-10 ноября.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.