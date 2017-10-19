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    Организаторы задумались над паузой в митинге под Радой

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (183)

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    По словам Мустафы Найема, в четверг вечером состоится брифинг организаторов и участников акции, "на котором все участники акции под парламентом объявят решение, что будет с митингом и каковы будут дальнейшие действия".
    Митинг у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Организаторы митинга под Верховной Радой рассматривают возможность перенести акцию на следующую пленарную неделю, сообщил народный депутат Мустафа Найем ("Блок Петра Порошенко").

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Сейчас мы рассматриваем возможность, чтобы перенести акцию на следующую пленарную неделю", — цитирует нардепа Укринформ.

    По его словам, в четверг вечером состоится брифинг организаторов и участников акции, "на котором все участники акции под парламентом объявят решение, что будет с митингом и каковы будут дальнейшие действия".

    Найем также добавил, что участники акции выдвинули три требования — отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного законодательства и создание Антикоррупционного суда, из которых, по его словам, уступки есть по первым двум, но по суду президент должен внести соответствующий законопроект в парламент.

    Смотрите также: В ожидании снятия неприкосновенности. Митингующие остаются под Радой

    Следующая пленарная неделя Рады запланирована на 6-10 ноября.

    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады

    Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.

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