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    "Майдан" Саакашвили: участники разочаровываются, силовики укрепляются

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (201)

    (обновлено: )43420
    Несколько десятков участников акции протеста у здания Верховной Рады в Киеве провели ночь в палаточном городке, многие из них заявили о разочаровании в организации мероприятия.
    Майдан Саакашвили: по обе стороны баррикад. Инфографика
    РИА Новости Украина

    В четверг организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию, остальные политические силы прекращают участие в митинге.

    Здание Рады усиленно охраняют сотни полицейских и бойцов Национальной гвардии. Обстановка в правительственном квартале спокойная.

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    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

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