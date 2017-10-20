Итоги четверга: "Майдан" на паузе и новые требования к Порошенко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Организаторы митинга под Верховной Радой, которые еще три дня назад заявляли о бессрочной акции и требовали немедленно выполнить их требования, в четверг решили свернуть протест и "продолжить борьбу собственными методами". Отказался уходить с улицы только бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его партия "Движение новых сил".

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При этом несколько десятков участников акции протеста у здания Рады в Киеве остались ночью в палаточном городке. Протестующие рассказали РИА Новости, что организаторы акции намерены перенести палаточный городок с улицы Грушевского в Мариинский парк, который находится неподалеку от здания парламента. По словам митингующих, они против этой идеи, но в случае соответствующего распоряжения готовы переместиться в парк. Вместе с тем они не сообщили, кто из организаторов продолжает принимать участие в митинге возле парламента. При этом многие митингующие заявили, что разочаровались в организации акции протеста.

Напомним, изначально о проведении акции под Радой было заявлено еще два месяца назад, организаторы обещали привести к парламенту не менее 10 тысяч человек. Назвали акцию "Всеукраинская политическая реформа". Однако самым массовым стал митинг во вторник, на который удалось созвать около 4000 человек. В последующие два дня возле Рады оставались лишь несколько сотен человек.

Промежуточные результаты

В четверг, как и обещал спикер Рады Андрей Парубий, парламент приступил к рассмотрению вопроса об отмене депутатской неприкосновенности. В итоге — парламент таки направил президентский законопроект об отмене неприкосновенности с 1 января 2020 года на экспертизу в Конституционный суд (КС). Такое решение поддержали 336 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

При этом парламент отклонил три законопроекта о выборах депутатов, предполагающих изменение избирательной системы, на принятии которых настаивают митингующие. Рассмотрение избирательных кодексов продолжат на следующей пленарной неделе, которая начнется 7 ноября.

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Участники митинга приветствовали решение парламента об отмене неприкосновенности. Но вскоре выдвинули новое требование — до конца дня внести на рассмотрение Рады и законопроект о создании антикоррупционных судов.

Выполнить требование по принятию закона об антикоррупционном суде депутаты в принципе не могли, так как до сих пор нет соответствующего документа. Законопроект должен подать президент на основе рекомендаций Венецианской комиссии.

Взяли паузу

После заседания Рады организаторы акции посчитали эти действия достаточными для прекращения уличного протеста. В четверг вечером они выступили с заявлением, в котором сообщили, что будут добиваться выполнения своих требований другими методами.

По словам одного из организаторов акции Мустафы Найема, уступки есть по первым двум требованиям, но по суду президент должен еще внести соответствующий законопроект в парламент.

Остаться с людьми в палаточном городке для продолжения мирной акции решили лишь сторонники партии Саакашвили "Движение новых сил".

"Движение новых сил" Михаила Саакашвили приняла решение оставаться с людьми в палаточном городке для продолжения акции протеста, все остальные участники протеста продолжают добиваться выполнения наших совместных требований собственными методами", — зачитал с трибун заявление организаторов общественный активист Александр Леменов.

Саакашвили остается

Вместе с тем, политики считают, что Саакашвили использует эту акцию в личных целях и его не интересует выполнение заявленных требований.

"Митинг не разойдется, потому что те, кто придумал этот митинг, будут выдвигать все новые и новые требования. Господин Саакашвили, который был выдворен из Грузии собственным народом, не может туда вернуться, он хочет устроить здесь перевороты. Какие бы мы ни принимали решения и законы, Саакашвили и дальше будет баламутить воду в нашей стране", — считает депутат от фракции "Народного фронта" Антон Геращенко.

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По мнению главы фракции в парламенте "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова, сторонники Саакашвили ставят целью захват власти на Украине любой ценой.

"Я все больше убеждаюсь, что ни Саакашвили, ни его сторонники не ставят себе целью добиться выполнения тех требований, которые они выдвинули. Их настоящая цель — это реальная масштабная дестабилизация на Украине для захвата власти любой ценой", — сказал Герасимов.

Сам Саакашвили пока не объяснил, какими будут его дальнейшие действия.

Новые требования к Порошенко

Вечером участники акции у Рады пришли к зданию Администрации президента Украины.

Участники пикета пели гимн и скандировали "Банду геть".

Группа депутатов в сопровождении участников акции протеста у Рады передали Порошенко через коменданта его администрации подготовленные депутатами предложения по законопроекту о создании антикоррупционных судов, чтобы он внес их на рассмотрение парламента, сообщил внефракционный депутат Юрий Левченко.

"Комендант администрации президента сказал, что Порошенко на рабочем месте, мы передали законопроект об антикоррупционном суде, он должен его зарегистрировать и большинство в Раде должно за него проголосовать", — заявил Левченко.

После этого участники пикета без происшествий вернулись в палаточный городок у Рады.

Активисты Общественного движения "Чесно", "Реанимационного пакета реформ", "Автомайдана", "Антикоррупционного штаба" и "Центра противодействия коррупции" заявили о прекращении участия в акции протеста под Радой.

Плохая организация

Напомним, организаторами акции под Радой выступили националистические партии "Национальный корпус" и "Свобода", а также сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций. Были среди них также представители пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко", которые стали в оппозиции к политике президента, однако до сих пор не выходят из его фракции.

Изначально они настаивали на удовлетворении своих требований во вторник, однако коалиция и руководство Рады отказались, ссылаясь на необходимость принятия медицинской реформы. Это привело к объявлению акции бессрочной и обустройству палаточного городка у здания парламента.

Со стороны было заметно, что у организаторов акции не было согласованного плана действий, а отсутствие единого лидера привело к несогласованности и хаотичности, что вылилось в стычки с правоохранителями.

Участники акции также до конца не понимали сути требований. Например, в разговоре с корреспондентом РИА Новости ни один из протестующих не смог объяснить функции антикоррупционного суда, создания которого они добивались. А также большинство с удивлением узнавали, что для отмены депутатской неприкосновенности понадобится как минимум полгода — согласно процедуре, изменения в конституцию вносятся в течение двух сессий и при наличии 300 голосов, которых пока нет.

По материалам из открытых источников интернет