Протесты около Рады до "Третьего Майдана" не дотягивают - политолог

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Участники трехдневной акции "За большую политическую реформу" фактически раскололись и теперь каждый будет добиваться своего так, как считает нужным. Не изменять себе и своим традициям решил "Рух новых сил" Михаила Саакашвили. Его участники будут продолжать акцию протеста у стен парламента и собираются стоять пока все требования не будут выполнены.

Вместе с партией Саакашвили в палатках остались также сторонники депутатов от "Самопомичи" Семена Семенченко и Егора Соболева. Сами нардепы также остаются, но не как представители партии "Самопомич", а как участники Общественного движения "Освобождение". Все остальные участники митинга выходят из акции, и будут продолжать борьбу другими методами. К такому решению пришли накануне вечером протестующие.

Требования участников акции не изменились — это отмена депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и новая избирательная реформа. В четверг, 19 октября, депутаты рассмотрели два законопроекта по снятию депутатской неприкосновенности и отправили их в Конституционный суд. Вместе с тем парламент отклонил все инициативы относительно изменения системы выборов. Что касается третьего требования — создания Антикоррупционного суда — то пока что депутаты его выполнить не могут, так как ожидают поступления соответствующего законопроекта от президента.

Требования участников митинга прокомментировал в эфире радиостанции Голос столицы представитель оргкомитета акции протеста Ильгиз Исхаков.

Вы можете нам подтвердить, что произошел в рядах протестующих определенный раскол?

— Нет, я думаю, что это слишком жесткое утверждение по поводу раскола. Вся ситуация, на мой взгляд, заключается в том, что каждая структура имеет свою точку зрения на формы и методы продолжения борьбы. Кто-то более радикально настроен и считает, что необходимо проводить акции постоянно, кто-то считает необходимым усилить давление на народных депутатов, президента более парламентскими методами. Поэтому идет нормальный процесс, на мой взгляд, выяснения позиций. И говорить о расколе, наверное, преждевременно.

Вчера говорили о продолжении борьбы какими-то другими методами. Вы можете нам подробнее рассказать, о чем идет речь?

— В данной ситуации, конечно же, необходимо сделать все возможное для того, чтобы все-таки заставить и президента, и парламент принять в полной мере те требования, которые выдвигали участники акции. Потому что на мой взгляд, то, что сегодня происходит, это осознанная попытка сбить накал людей, которые пытаются сегодня говорить о стране очень многие вещи после Революции Достоинства. Что касается Антикоррупционного суда, после задержания народного депутата Борислава Розенблата, тут, по-моему, уже понятно, что эта ВР никоим образом не будет делать так, чтобы Антикоррупционный суд заработал в ближайшее время. Поэтому начнется затягивание, рабочие группы. Президент будет перекладывать на то, чтобы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии депутаты рассмотрели данный вопрос. Это будет длиться достаточно долго и с тем, чтобы максимальным образом этот созыв и эти чиновники уходили от ответственности и по-прежнему ни Роман Насиров, ни Николай Мартыненко, ни многие другие коррупционеры, которые сегодня уже фактически, на которых есть дела, не были дела рассмотрены в суде. Кто-то будет более радикальными методами: выводить людей, агитировать работать с людьми, призывать к более широким акциям протеста, давить на следующей парламентской неделе, потому что остается еще вопрос принятия Избирательного кодекса. Один из последних шансов, когда все-таки можно будет заставить, если придет снова большое количество людей под парламент, заставить депутатов принять его в начале ноября. Поэтому сейчас будут проводиться консультации, будут проводиться соответствующие решения партийных структур. Я думаю, что все еще будет впереди.

Также свое мнение о том, чего ждать от украинской власти в этом контексте и готова ли она выполнить два оставшихся требования участников акции, спрогнозировал в эфире Голоса Столицы политолог Виктор Уколов.

Яких рішень чекати від парламенту та вищої державної влади після цих подій під Верховною Радою? Чи зроблені якісь висновки та які саме?

— Насамперед дозвольте не погодитися з вашим попереднім гостем, тому що це аж ніяк не є збиттям накалу. Тому що насправді опозиція не отримала підтримки суспільства в тому розмірі, в якому вона очікувала. Тому що не вийшло на вулицю ні 100 тисяч, ні десять тисяч. Лише кілька тисяч людей. Київ не підтримав ці акції опозиції та не вийшов до ВР, як це було під час Майдану. Це, швидше, політична спекуляція, де в чому успішна. Тому що ВР повернулася до питання недоторканності і президентський, як ви пам'ятаєте, законопроект в 2015 році ВР не прийняла. Але цього разу ВР проголосувала за два законопроекти до КСУ — і депутатський, і президентський, які відрізняються термінами вступу в дію.

Що заважає ВР так само в другому читанні не повертатися до цих законопроектів, як це було зроблено в 2015 році?

— Я думаю, що буде заважати в тому числі вулиця. І також допомагати те, що вводиться зняття недоторканності з часовим лагом — з 2020 року. Тобто депутатам цієї ВР буде не так страшно за це голосувати. Як воно буде, коли КСУ поверне цей законопроект на розгляд ВР, і треба буде знайти 300 голосів, побачимо. Я хотів би лише розвінчати міфи про те, що нібито можна відстрочити його на 2030 або 2050 рік, про що говорила опозиція. Ні, це неможливо. Тому що зміни до Конституції передбачають, що неможливо внести зміни до самого законопроекту. За нього або голосують, або не голосують, і тоді його відкладають вбік.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя происходящее под стенами парламента, заявил, что активисты красивыми лозунгами прикрывают свою жажду власти.

Напомним, посты Егора Соболева в Facebook направлены на то, что любыми способами, привлечь большее количество сторонников к своей акции, настраивая их против правоохранителей и искажая информацию об их действиях, считает спикер МВД Артем Шевченко.