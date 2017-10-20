Майдан Саакашвили: а кому-то нужен Саакашвили?

Захар Виноградов, Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Вопреки ожиданиям, после прозвучавших накануне заявлений о том, что большая часть участников "Третьего Майдана" продолжит борьбу "другими методами", палаточный лагерь у стен Верховной Рады не опустел. Хотя площадь его несколько сократилась (автозаки стоят теперь у Шелковичной), количество палаток не уменьшилось.

Из труб вьется дружелюбный дымок: активисты с печками и пенопластом, которых накануне не пропускали в лагерь правоохранители, ночью все же доставили свой груз. Подвезли и дрова.

Здание Рады по-прежнему оцеплено нацгвардейцами, при входе на Конституционную площадь нацгвардейца осматривают содержимое сумок и рюкзаков.

"Ничего еще и не начиналось"

Люди сидят у палаток, пьют чай, обсуждают вчерашние события. В четверг депутаты частично выполнили требования протестующих, направив в Конституционный суд законы о снятии депутатской неприкосновенности.

После этого организаторы заявили, что в палаточном городке с людьми остаются представители «Движения новых сил Михаила Саакашвили», а все другие политсилы выходят из уличной акции, чтобы продолжать борьбу "другими методами".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017

Однако многие участники акции считают, что выдвинутые ранее требования нынешняя власть не выполнит, а потому пора действовать более радикально.

"Чем вчера закончилось?— Чем закончилось? Да ничего еще и не начиналось! Надо выкинуть их всех (жест рукой в сторону Рады), они нас просто за быдло держат…Революцию не довели до конца — пора довести" — "Тут собрался украинский народ, они должны во главе с Порошенко выйти к нам и разговаривать. А они попрятались за спинами этих пацанов (нацгвардейцев — Ред.)" — такие разговоры можно услышать у палаток. Да и сами требования, выдвинутые организаторами акции, далеко не всем кажутся исчерпывающими.

"Нас грабят, грабят и грабят. А мы — о "мажоритарке" рассуждаем. Надо гнать (президента — Ред.) Порошенко, гнать всю эту Раду!" — убеждает соратников человек в красной куртке. Соратники согласно кивают.

Такие настроения разделяют в палаточном лагере многие. На плитах кто-то выложил из конфет (намек на кондитерский бизнес президента) надпись: "Петя, жуй!". На одном из многочисленных плакатов чаяния народные выражены в стихах: "Порошенко, Янукович, ваши нары будут поруч!".

Появившемуся в лагере нардепу Егору Соболеву задают вопросы: что дальше, будет ли стоять палаточный городок, что делать протестующим? Соболев отвечает: лагерь будет стоять "как пункт информирования", здесь или в другом месте — "будем решать". Активистов такой ответ, похоже, не очень удовлетворяет.

"Почему нет никаких экономических требований? Я могу вам про тарифы рассказать, про цены. А вы выдвинули требования, которые только отталкивают людей!" — заявил один из участников акции. Другой посоветовал создать политический штаб, чтобы "формировать позицию".

"Нас разводят!"

Настроения в лагере достаточно радикальные. У одной из палаток проходит настоящая политинформация, в ходе которой собравшимся разъясняют, что написано в Конституции Украины, и что "на деле творит эта власть".

"Политинформатор" Василь рассказывает: 14 лет служил в армии "у москалей", потом столько же жил в Америке — может сравнивать. По его словам, Украина потенциально — богатейшая страна ("здесь вся таблица Менделеева, земля, пол-мира можно накормить"), а украинцы сильны своей способностью к самоорганизации и… чувством юмора.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017

Потом переходит к текущему моменту. "Нас разводят! Что нам вчера депутаты со сцены говорили, это все… так. Нечего нас жизни учить, какие мы молодцы… У нас требования другие. Мы им, этим депутатам со сцены, объявим ультиматум: мандаты положите и — в палатки, к народу, рядовыми, чай разливать. Тогда сразу поймем, кто есть кто", — говорит Василь под одобрительный гул.

И поясняет: требования очень простые, "всех (показывает на здание Рады) — на фиг с пляжа, первыборы, затем — переходное правительство, мы, весь народ, должны стать бенефециарами, получать дивиденды от использования национального богатства…".

По его словам, громады должны быть полными хозяевами на своих территориях. Чтобы не допустить этого, власть имущие "придумали слово "сепаратизм" и пугают им… а быть сепаратистами или быть хозяевами у себя дома — это разные вещи".

Собравшиеся у палатки люди его поддерживают: "сначала громады, потом — Киев".

У другой палатки спорят о земле: "это достояние народа, кто решит украинскую землю продавать, тот долго во власти не задержится…".

Критикуют организаторов: "пенопласт для утепления палаток вчера только принесли, а до этого — сидели на асфальте".

"Никто никого "сливать" не собирается"

Претензии к организаторам у рядовых участников не только бытовые. "Саакашвили говорит, что надо власть отдать молодым. Каким молодым — этим грантоедам? Нет, народу надо отдавать власть!", — говорит одна из участниц акции.

Стоящий радом мужчина возмущен тем, что ему не дают выступить со сцены, тогда как — "есть что сказать".

Появляется нардеп Семен Семенченко (люди в черной форме с нашивками батальона "Донбасс" остаются в палаточном городке». Нардеп заявляет: "меньше слушайте, что там говорят со сцены, сцену вообще надо бы разобрать (одобрительные возгласы)…

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017

По словам Семенченко, лагерь будет стоять и будет расширяться, "никто никого "сливать" не собирается". Подробности пообещал сообщить позднее.

Как бы то ни было, становится понятно, что в протестующих "низах" зреют новые требования, далеко не сводящиеся к депутатской неприкосновенности или избирательным спискам…

Отметим, начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что правоохранители требуют от митингующих освободить улицу Грушевского и перейти в Мариинский парк. Утром в пятницу обитатели палаточного городка отказались это сделать.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

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В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.