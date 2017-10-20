"МЙДН-2017": технология и реальность

Павел Рудяков, эксперт

Участники импрезы "имени Саакашвили" 17 октября под Верховной Радой, пошумев, покуражившись, подурачившись, ничего лишнего себе не позволили. Сказать бы: все в полном соответствии со сметой, да, неловко обижать подозрениями в политической и финансовой меркантильности столь известных бессребреников. На демонстрационный характер действа обратили внимание многие наблюдатели (тут хотелось бы по обычаю добавить: и внутри страны, и за рубежом, – однако "зарубеж" киевский почин Михаила Саакашвили своим вниманием пока не очень жалует). К этому определению вполне можно добавить еще одно – иммитационный. По всем формальным признакам новый "почти Майдан" – это продолжение и точное повторение того, что был в 2013-2014 гг. Те же возбужденные лица активистов, те же палатки в центре Киева, та же полевая кухня, то же толкание с полицией, те же речи с "импровизированной" сцены.

Почти те же лозунги и прочие плоды словесного творчества масс, среди которых, правда, мелькают креативы нового поколения: "Порох – ПНХ!", "Я – му…ак!", – а также уже почти созвездие выражений, навеянной "козлиной" темой от Ирины Луценко. По содержательному же наполнению, по целям, задачам, по способам их артикулирования, мероприятие выглядит не очень определенно, двойственно. Вроде бы, протесты, но уж чересчур по нашим меркам культурные. Не выглядели такими уж сильными новациями протестной активности даже нападения толпы на депутатов Олега Барну и Алексея Гончаренко. Такого и не только такого характера эксцессы случались и в 2014-ом. Правда, "жертвы" тогда были совсем другие. Что, видимо, и вызвало такую бурную реакцию Барны, вылившуюся в обвинениях в адрес надававших ему пинков и подзатыльников активистов в том, что они – "шакалы".

О том, что у организаторов протестов есть солидный практический опыт, свидетельствует многое. С технологической точки зрения акция 17 октября смотрится весьма презентабельно. Причем, практически во всех моментах и деталях, включая даже выбор площадки для ее начала. Плацдарм для возможного наступления, которое при определенных обстоятельствах и условиях с легкостью может быть заменено отступлением, занят незаметно и ненавязчиво. Место для палаточного городка выбрано, профессионально, со знанием дела. И "картинку" для СМИ можно давать очень броскую, и отсутствие массовости до поры до времени скрывать, и все, что нужно, подвозить, не привлекая лишнего внимания, и в атаку, если понадобится, идти сподручно. Увы, после февраля 2014-го волей-неволей приходится быть циничным: и снайперов есть, где разместить для их смертельной работы.

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Бросается, кстати говоря, в глаза, что инициаторы и организаторы акций протеста весьма технично и технологично вывели из-под прямого удара президента, сформулировав свои главные требования таким образом, что он при желании в любой момент может стать союзником протестующих. Обеспечив выполнение их требований, а заодно покарав собственных врагов и потенциальных конкурентов в будущей президентской кампании.

Первые впечатления от протестной акции 17 октября неоднородны и неоднозначны. Кое-что остается не до конца понятным, кое в чем возможны варианты, кое-что надо проверить на практике. Вместе с тем, складывается впечатление, что события на пятачке возле Верховной Рады носят не столько политический, сколько коммерческий характер. Не покидает ощущение, что инициаторы и организаторы того, что многим не терпится назвать новым "Майданом", делают все, от них зависящее, для того, чтобы их товар под брэндом "МЙДН-2017" стал привлекателен и конкурентен. Если или когда этого удастся добиться, останется дело за малым – найти серьезного покупателя. Поиски, похоже, идут полным ходом. Причем, без каких-либо ограничений. Изъявит желание Петр Порошенко – станут договариваться с ним. Поступит предложение от его врагов – будут обсуждать его с ними.

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Впрочем, нет, одно ограничение по кастингу на спонсора новой революции все-таки, думаю, присутствует. С представителями "страны-агрессора" новые борцы не будут вступать в контакт ни за какие коврижки. "Американский майдан" в Киеве был, "русскому" же "майдану" не бывать!