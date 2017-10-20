Кивалов: в Украине успешна только одна реформа – уничтожение страны

РИА Новости Украина

Верховная Рада в четверг приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе. Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон еще должен подписать президент Украины. Документ вступит в силу через месяц со дня его опубликования в официальной прессе и вводится в действие с 1 января 2018 поэтапно.

Скандальный документ и последствия его принятия на своей странице в Facebook прокомментировал народный депутат Сергей Кивалов.

"Верховная Рада все же решила законным способом организовать естественный отбор среди украинцев. Ведь после внедрения предложенной антинародной медицинской реформы, "за" которую проголосовали 240 народных депутатов, больные, ослабленные и малообеспеченные люди умрут первыми. Лично я голосовал "против", – сообщил парламентарий.

По мнению многих экспертов, из 40-ка миллионов населения Украины должны остаться не более 20-ти, продолжил он: "это и есть настоящая цель нововведений от правительства".

"Вообще, в Украине реализована только одна успешная реформа – по уничтожению государства Украина. И медреформа – ее составная часть. А никого не волнует, что грубо нарушается Конституция, гарантирующая право на бесплатную медицину? Так же Основной закон предусматривает, что это право может быть ограничено только во время военного или чрезвычайного положения.

А реформой, как раз, и предусмотрено полное уничтожение бесплатной медицины. Это прямое противоречие Конституции Украины!" – уверен Кивалов.

Facebook Сергея Кивалова Комментарий Сергея Кивалова о медицинской реформе

Уже сейчас закрыты сельские амбулатории, добавил нардеп, больницы не обеспечиваются медикаментами, а аппаратура давно морально устарела.

"Кроме того, сокращается объем оказываемой помощи на дому, в режиме скорой помощи. Многие медучреждения попросту будут ликвидированы. "Помоги себе сам" – должно быть слоганом этой реформы, вместо презентованного – "Деньги идут за пациентом". Такой слоган выглядит особенно цинично ввиду того, что речь идет о 58-ми копейках в день на одного пациента! В этом случае, конечно, есть смысл идти медленно, а то вдруг такие "бешеные" деньги не догонят пациента!" – написал депутат.

В "медицинской реформе", подчеркнул Кивалов, заложен целый ряд скрытых проблем, завуалированных в трогательную заботу о гражданах.

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"Стоит только сравнить предусмотренные 210 гривен в год со средним аптечным чеком. И не в год, а за один раз. Или с ежегодными расходами на лекарства среднестатистического пенсионера. Или с однократными расходами на лекарства для тяжелого больного. А ведь это только лекарства. В эти 210 гривен в год ведь войдут и расходы на тендерную закупку медикаментов, приобретение, ремонт и обслуживание медицинского оборудования, без которого даже диагноз не поставить. Не будем забывать, что есть еще зарплаты врачей, медсестер, и содержание помещения больницы или поликлиники, куда пациент обратится. Очевидно, что эта сумма закончится для пациента сразу за входной дверью больницы", – отметил парламентарий.

В результате, каждому придется платить самому и по рыночным ценам, сообщил депутат.

Facebook Сергея Кивалова Комментарий Сергея Кивалова о медицинской реформе

Характерно, что поправками ко второму чтению, центр тяжести медицинской реформы перенесен с законопроектов – на проект Закона о Государственном Бюджете и приложения к нему, указывает Кивалов.

"Именно в рамках бюджетного процесса будет решаться вопрос о том, какая медицинская помощь в Украине останется бесплатной. Это хитрый ход, призванный усыпить бдительность народа. Ведь бюджет принимается каждый год. Как я уже сказал, не заложат финансирование этих статей – и реформе конец. Вернее, здоровью людей. И десерт – судьба больниц, поликлиник и даже высокоспециализированных институтов переложена на местные бюджеты. В дополнение к судьбе школ, профтехучилищ, обслуживанию стареющего жилого и коммунального фонда. Для местных бюджетов это совершенно неподъемно. Так, что о ремонтах в больницах, о комфорте и тепле можно забыть", – перечислил нардеп.

О чем можно говорить, если действующая власть не в состоянии даже назначить министра, задается вопросом он.

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"То есть, вроде, имеется и. о. – иностранная гражданка, миллионерша. А какая у нее ответственность перед государством Украина? Да никакой! Само же государство наделило её полномочиями проводить сценарий законного уничтожения людей. Вспомним скандал с поставкой просроченных лекарств в Охматдет. Вся пресса взорвалась, писали об этом, выкладывали фотографии коробок с просроченными датами и скан-копии липовых договоров. И что? Кто за это ответил? Никто. А если с детьми, "пролеченными" такими лекарствами, не дай бог, что-то случится, то и. о. сможет отделаться выражением глубокого соболезнования семьям", – заявил Кивалов.

При этом первыми суть реформы поняли врачи, уверен депутат, "и сразу же, в сентябре, тысячи медиков вышли на протест против, так называемой, медицинской реформы. Митингующие в белых халатах держали плакаты "Не губите систему здравоохранения!"

"Не отрицаю того, что Украина нуждается в проведении реформы в сфере здравоохранения, но это же не значит, что реформу надо провести радикально, до последнего украинца", – подытожил Кивалов.