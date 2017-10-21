После похищения ребенка в Киеве установят еще около 3 тысяч камер

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. После похищения ребенка в Киеве мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что по городу установлены почти пять тысяч камер видеонаблюдения и в ближайшее время установят еще почти три тысячи.

"Уже почти пять тысяч камер видеонаблюдения с распознаванием лица установлены в учреждениях и общественных местах Киева. Вся информация стекается и обрабатывается в городском дата-центре. И правоохранительные органы используют ее. Мы продолжим устанавливать видеокамеры — в ближайшее время появится еще почти три тысячи новых камер, которые будут работать на безопасность в столице", — написал Кличко на своей странице в Facebook.

Накануне пресс-служба городской полиции сообщила, что неизвестный похитил двухмесячную девочку в детском саду в одном из районов Киева, пока отец ребенка забирал из садика старшую дочь. Следственный отдел Оболонского управления полиции возбудил уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека".

В субботу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала похитителей младенца в Киеве, с девочкой все в порядке. Полицейские установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что она следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.