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    После похищения ребенка в Киеве установят еще около 3 тысяч камер

    (обновлено: )20
    По словам Кличко, "уже почти пять тысяч камер видеонаблюдения с распознаванием лица установлены в учреждениях и общественных местах Киева".
    Вид на Киев
    Associated Press Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. После похищения ребенка в Киеве мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что по городу установлены почти пять тысяч камер видеонаблюдения и в ближайшее время установят еще почти три тысячи.

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    "Уже почти пять тысяч камер видеонаблюдения с распознаванием лица установлены в учреждениях и общественных местах Киева. Вся информация стекается и обрабатывается в городском дата-центре. И правоохранительные органы используют ее. Мы продолжим устанавливать видеокамеры — в ближайшее время появится еще почти три тысячи новых камер, которые будут работать на безопасность в столице", — написал Кличко на своей странице в Facebook.

    Накануне пресс-служба городской полиции сообщила, что неизвестный похитил двухмесячную девочку в детском саду в одном из районов Киева, пока отец ребенка забирал из садика старшую дочь. Следственный отдел Оболонского управления полиции возбудил уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека".

    В субботу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала похитителей младенца в Киеве, с девочкой все в порядке. Полицейские установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что она следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.

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