В полиции рассказали, зачем молодые супруги украли младенца в Киеве

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Полиция рассматривает версию похищения младенца в Киеве как умышленное преступление.

Правоохранители считают, что с помощью похищения девушка хотела скрыть смерть своего ребенка. Об этом сообщил глава Национальной полиции Андрей Крищенко во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".

Так, согласно показаниям девушки, она потеряла ребенка месяц назад, выбросила тело.

Антон Геращенко, facebook Похититель младенца в Киеве

Киев Оперативный Похитительница ребенка в Киеве

"Мы еще будем выяснить все эти события, так как в полиции Киева не зафиксировано найденных трупов младенцев в мусорнике. Поэтому мы будем выяснять, она покажет, куда она выбросила", — сказал Крищенко и добавил, что девушка путается в показаниях. Однако предварительная версия есть.

"У нас версия, что она таким образом, учитывая, что у нее тоже была девочка, хотела скрыть смерть своего ребенка и выдать этого ребенка за своего. Но это еще версия и пока показаний на эту версию у нас нет", — добавил он.

На данный момент ребенок передан родителям. Согласно заключению врачей, жизни младенца ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что полиция задержала похитителей младенца в Киеве, с девочкой все в порядке.

Накануне пресс-служба городской полиции сообщила, что неизвестный похитил двухмесячную девочку в детском саду в одном из районов Киева, пока отец ребенка забирал из садика старшую дочь. Следственный отдел Оболонского управления полиции возбудил уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения.