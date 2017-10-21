Стали известны подробности о похитителях младенца в Киеве

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КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Полиция задержала похитителей младенца в Киеве, с девочкой все в порядке, сообщил в субботу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Только что в Вышгороде (город под Киевом — ред.) полиция нашла похищенного вчера в Киеве двухмесячного ребенка. Двое похитителей задержаны. С ребенком все в порядке", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 октября 2017 г.

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Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, что злоумышленнице всего 20 лет.

"Похитителями оказалась семья из Вышгорода. Девушке всего 20 лет! Воспитывалась в неблагополучной семье. Недавно они потеряли своего ребенка и решили похитить чужого ребенка! За похищение ребенка им грозит до 10 лет лишения свободы по ст. 146 УК", — написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Накануне пресс-служба городской полиции сообщила, что неизвестный похитил двухмесячную девочку в детском саду в одном из районов Киева, пока отец ребенка забирал из садика старшую дочь. Следственный отдел Оболонского управления полиции возбудил уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения.