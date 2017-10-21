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    Общество

    У похитителей ребенка в Киеве полиция сделала неожиданную находку

    (обновлено: )355
    При обыске на пилораме, где похитители держали ребенка, полиция обнаружила тубус от противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). То есть из этого снаряжения уже был произведен залп.
    У похитителей ребенка в Киеве нашли тубус от противотанковой ракеты
    Страна

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В доме в Новоселках Вышгородского района полиция обнаружила в субботу похищенную в Киеве девочку и задержала похитителей.

    Похитившая ребенка девушка дает показания
    facebook.com/KyivOperativ
    Похитившая ребенка в Киеве девушка объяснила свой поступок

    Но при обыске на пилораме, где похитители держали ребенка, полиция обнаружила тубус от противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). То есть из этого снаряжения уже был произведен залп, передает "Страна".

    Накануне пресс-служба городской полиции сообщила, что неизвестный похитил двухмесячную девочку в детском саду в одном из районов Киева, пока отец ребенка забирал из садика старшую дочь.

    Следственный отдел Оболонского управления полиции возбудил уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". В субботу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала похитителей младенца в Киеве, с девочкой все в порядке.

    Полицейские установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что она следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.

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