В прокуратуре сообщили дальнейшую судьбу похитительницы ребенка в Киеве

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. По делу о резонансном похищении полуторамесячной Виктории Тигипко на Оболони, к уголовной ответственности привлекут только 20-летнюю девушку Дарью, ее парень ответственности за содеянное избежал, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Стране".

Максимец уточнила, что следственные действия с молодым человеком, с которым проживала Дарья в вагончике на территории лесопилки в селе Новоселки, где и были задержаны киднепперы 21 октября, продолжаются.

Вместе с этим, скорее всего подозрение в незаконном лишении свободы парню выдвигать не будут. В ближайшее время юношу отпустят. Как утверждает в своих показаниях Дарья, ее парень не был в курсе ее планов похитить ребенка и между парой не было сговора.

"Объективных данных о его причастности к похищению на данный момент не установлено. Ему подозрение не оглашалось", — уточнила Максимец.

В настоящее время правоохранители уже установили местонахождение еще двух лиц, которые фигурировали в истории с похищением ребенка.

Речь идет о водителе, который подвозил украденного ребенка и Дарью из Вышгорода в Новоселки, а также подруге девушки — Яне Остриковой.

"Эти лица также допрошены, но оснований для задержания кого бы то ни было из них пока нет", — подчеркнули в прокуратуре.

По информации источников "Страны" в следственной группе, в ближайшее время прокуратурой будет передано в суд ходатайство об избрании меры пресечения Дарье. Ее действия квалифицированы по ч.2 ст.146 УК Украины ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), санкция которой предусматривает вплоть до 5 лет лишения свободы.

Источники в силовых структурах утверждают, что прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте для девушки-киднеппера с обязательным ношением электронного устройства контроля.

Напомним, ранее пресс-служба городской полиции сообщила, что неизвестный похитил двухмесячную девочку в детском саду в одном из районов Киева, пока отец ребенка забирал из садика старшую дочь. Следственный отдел Оболонского управления полиции возбудил уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека".

В субботу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала похитителей младенца в Киеве, с девочкой все в порядке. Полицейские установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что она следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.