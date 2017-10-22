Кадры задержания похитительницы двухмесячного ребенка в Киеве

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что женщине, которую задержали с похищенным ребенком в столице, сообщили о подозрении. Действия женщины квалифицировали по статье ч 2 ст 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса.

Смотрите также: Дело о похищении ребенка в Киеве: новые показания задержанной

Накануне пресс-служба городской полиции сообщила, что неизвестный похитил двухмесячную девочку в детском саду в одном из районов Киева, пока отец ребенка забирал из садика старшую дочь. Следственный отдел Оболонского управления полиции возбудил уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека".

В субботу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала похитителей младенца в Киеве, с девочкой все в порядке. Полицейские установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что она следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.