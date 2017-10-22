"Она всегда была со странностями". Родные рассказали о похитительнице ребенка

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Родные похитительницы ребенка в Киеве Дарьи Литовченко рассказали о ее характере, сообщает politeka.

Комментарий одному из украинских телеканалов дал дядя девушки — Сергей Качуровский.

По его словам, она всегда была со странностями, но что толкнуло ее на такой шаг, он не знают.

"Что я могу сказать, мы никогда не понимали ее намерений в жизни. Она всегда давала двойную информацию. Много врала в свое время. Почему она так поступила, я не знаю", — рассказал Качуровский.

Напомним, ранее пресс-служба городской полиции сообщила, что неизвестный похитил двухмесячную девочку в детском саду в одном из районов Киева, пока отец ребенка забирал из садика старшую дочь. Следственный отдел Оболонского управления полиции возбудил уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека".

В субботу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала похитителей младенца в Киеве, с девочкой все в порядке. Полицейские установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что она следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.