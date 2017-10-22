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    Киев

    Похитительнице младенца в Киеве сообщили о подозрении

    Тема:

    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка (163)

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    По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, действия женщины квалифицировали по статье ч 2 ст 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса.
    Женщина, похитившая ребенка в Киеве
    Facebook Надежды Максимец

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Женщине, которую задержали с похищенным ребенком в столице, сообщили о подозрении, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

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    "Сегодня вечером прокурором Киевской местной прокуратуры N5 сообщено о подозрении 20-летней киевлянке по факту похищения 1,5 месячной девочки", — написала Максимец.

    Также она отметила, что действия женщины квалифицировали по статье ч 2 ст 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса.

    "Сейчас готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения. О дате и времени рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно", — добавила пресс-секретарь.

    Кроме того, Максимец отметила, правоохранители до сих пор устанавливают причастность к преступлению сожителя женщины.

    Накануне пресс-служба городской полиции сообщила, что неизвестный похитил двухмесячную девочку в детском саду в одном из районов Киева, пока отец ребенка забирал из садика старшую дочь. Следственный отдел Оболонского управления полиции возбудил уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека".

    В субботу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала похитителей младенца в Киеве, с девочкой все в порядке. Полицейские установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что она следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.

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