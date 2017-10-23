Кулеба о похищении ребенка в Киеве. Есть вина отца

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Ребенка ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять без присмотра взрослых, поэтому поведение отца похищенной в Киеве девочки было неправильным.

Об этом заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

По словам Кулебы, охрана садов и школ следит за помещением, а не детьми. Присмотр за последними — это обязанность родителей или нянь, которым передают малышей.

"Это также статья уголовного кодекса — оставление в опасности", — цитирует Кулебу tsn.ua.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что женщине, которую задержали с похищенным ребенком в столице, сообщили о подозрении. Действия женщины квалифицировали по статье ч 2 ст 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса.

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Пресс-служба городской полиции сообщила, что неизвестный похитил двухмесячную девочку в детском саду в одном из районов Киева, пока отец ребенка забирал из садика старшую дочь. Следственный отдел Оболонского управления полиции возбудил уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека".

В субботу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала похитителей младенца в Киеве, с девочкой все в порядке. Полицейские установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что она следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.