Московский рецидивист похитил и убил обезьяну

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил у своей знакомой в Москве обезьяну и убил ее, он задержан, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ в пятницу.

"Предъявлено обвинение ранее задержанному мужчине по подозрению в хищении обезьяны из квартиры своей знакомой и жестоком обращении с животным", — сообщил начальник пресс-службы главка Юрий Титов.

Ранее он сообщал, что в полицию поступило заявление от 40-летней москвички. Женщина пояснила, что один из ее гостей, будучи пьяным, начал дразнить принадлежащую ей обезьяну, находившуюся в клетке. Животное укусило мужчину. Он схватил обезьяну, вытащил ее из клетки и, оттолкнув хозяйку животного, скрылся. Мужчина нанес обезьяне несколько ударов, вследствие чего животное погибло.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний москвич. Труп похищенного животного сотрудники полиции обнаружили по месту жительства задержанного", — отмечается в сообщении.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце 2017 года во Львове мужчина убил собаку, избил жену и едва не зарезал полицейского.