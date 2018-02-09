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    Московский рецидивист похитил и убил обезьяну

    (обновлено: )5702
    По данным московских правоохранителей, предъявлено обвинение ранее задержанному мужчине по подозрению в хищении обезьяны из квартиры своей знакомой и жестоком обращении с животным.
    Обезьяна. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил у своей знакомой в Москве обезьяну и убил ее, он задержан, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ в пятницу.

    "Предъявлено обвинение ранее задержанному мужчине по подозрению в хищении обезьяны из квартиры своей знакомой и жестоком обращении с животным", — сообщил начальник пресс-службы главка Юрий Титов.

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    Ранее он сообщал, что в полицию поступило заявление от 40-летней москвички. Женщина пояснила, что один из ее гостей, будучи пьяным, начал дразнить принадлежащую ей обезьяну, находившуюся в клетке. Животное укусило мужчину. Он схватил обезьяну, вытащил ее из клетки и, оттолкнув хозяйку животного, скрылся. Мужчина нанес обезьяне несколько ударов, вследствие чего животное погибло. 

    "Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний москвич. Труп похищенного животного сотрудники полиции обнаружили по месту жительства задержанного", — отмечается в сообщении.

    В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    В конце 2017 года во Львове мужчина убил собаку, избил жену и едва не зарезал полицейского.

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