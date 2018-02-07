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    Похититель блинов, или Как пес устроил пожар в доме

    (обновлено: )132
    В американском городе Саутвик, штат Массачусетс, собака случайно устроила пожар, воруя оставленные на плите блины. Инцидент произошел, когда хозяев золотистого ретривера не было дома.
    facebook.com/SOUTHWICKFIRE

    Камеры наблюдения запечатлели, как питомец, забравшийся на плиту, украл один блин. Скрываясь с "места преступления", собака случайно включила одну из конфорок.  Вскоре загорелся оставленный на плите предмет, и комната стала наполняться дымом, после чего сработала пожарная сигнализация, сообщает Bay News 9.

    Прибывшие на место экстренные службы успели остановить распространение огня, дом существенно не пострадал.

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    Местный пожарный департамент опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись с камер наблюдения и призвал жителей города проследить, чтобы дети или домашние питомцы не смогли случайно включить газовую плиту.
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