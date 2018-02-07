Похититель блинов, или Как пес устроил пожар в доме

Камеры наблюдения запечатлели, как питомец, забравшийся на плиту, украл один блин. Скрываясь с "места преступления", собака случайно включила одну из конфорок. Вскоре загорелся оставленный на плите предмет, и комната стала наполняться дымом, после чего сработала пожарная сигнализация, сообщает Bay News 9.

Прибывшие на место экстренные службы успели остановить распространение огня, дом существенно не пострадал.

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