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    Россия

    В России собака застрелила охотника из его же ружья

    (обновлено: )85211
    Мужчина выпустил в поле из багажника автомобиля двух своих собак. Животные начали резвиться, лапа одного из питомцев попала на спусковой крючок охотничьего ружья, стоявшего неподалеку. Его приклад был уперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины.
    Охотник перезаряжает ружье.
    REUTERS Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Краснокутском районе Саратовской области на охоте погиб мужчина, сообщает портал "Регион 64".

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    По данным издания, 21 января 64-летний местный житель выпустил в поле из багажника автомобиля двух своих собак. Животные начали резвиться, лапа одного из питомцев попала на спусковой крючок охотничьего ружья ТОЗ-34, стоявшего неподалеку. Его приклад был уперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины.

    Мужчину доставили в больницу с огнестрельным ранением. Менее чем через час он скончался.

    Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

    Ранее сообщалось, что житель Саратова во время коллективной загонной охоты на лося ранил из нарезного карабина своего товарища, стоявшего неподалеку.

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