В Киевской области мужчина порезал жену и вызвал себе скорую

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В селе Мотовиловка под Фастовом Киевской области мужчина нанес смертельное ножевое ранение своей жене, после чего пытался покончить жизнь самоубийством, порезав себе вены. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

"После очередной ссоры 44-летняя женщина сообщила мужу о намерении уйти к другому мужчине. Разъяренный 46-летний глава семьи схватил кухонный нож и нанес ей удар в область грудной клетки. От полученного проникающего колото-резаного ранения женщина сразу же умерла", — говорится в сообщении.

После этого, осознав, что натворил, мужчина написал прощальную записку и вскрыл себе вены.

"При этом он вызвал себе скорую помощь, которая приехала за считанные минуты и спасла его от смерти. На место происшествия также оперативно прибыли полицейские, которые задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении.

У супругов остались несовершеннолетний 16-летний сын.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Красноярске 35-летний мужчина убил девушку 27 лет, а затем сварил ее сердце.