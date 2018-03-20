В Запорожской области жестоко убили "черного" археолога

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Следователи наконец выяснили, кому принадлежит скелетированный труп, найденный в реке Молочной между селами Вознесенкой и Красной горкой в начале января, пишет "Наш город".

ДНК-экспертиза установила, что 41-летний мелитополец Андрей Гнездилов, которого искали с июля прошлого года, был убил несколькими выстрелами в голову и туловище.

Мелитополец успел прославиться тем, что занимался раскопками боеприпасов Второй мировой войны, из которых в будущем соорудил забор.

Кому понадобилось связать и застрелить "черного археолог", выясняет следствие.

Ранее сообщалось, что под Черновцами в снегу нашли тело экс-депутата.