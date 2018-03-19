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    Проломили голову. В Запорожье жестоко убили экс-депутата

    (обновлено: )753111
    Константина Гурулева без документов в критическом состоянии с проломленной головой обнаружили на вокзале. Пролежав 3 дня в больнице, Гурулев скончался.
    В Запорожье убили экс-депутата
    vizit.ks.ua

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье жестоко убили бывшего депут ата Генического райсовета, учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева. Об этом сообщает издание "Новый визит".

    Отмечается, что Гурулев вместе с друзьями-спортсменами собирался лететь в Турцию из Запорожья. Рейс отменили, а экс-депутат перестал выходить на связь.

    Позже стало известно, что его без документов в критическом состоянии с проломленной головой обнаружили на вокзале. Пролежав 3 дня в больнице, Гурулев скончался. Родственники опознали погибшего.

    По предварительным данным, экс-депутата убили во время ограбления.

    Ранее сообщалось, что под Черновцами в снегу нашли тело экс-депутата.

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