Проломили голову. В Запорожье жестоко убили экс-депутата

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье жестоко убили бывшего депут ата Генического райсовета, учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева. Об этом сообщает издание "Новый визит".

Отмечается, что Гурулев вместе с друзьями-спортсменами собирался лететь в Турцию из Запорожья. Рейс отменили, а экс-депутат перестал выходить на связь.

Позже стало известно, что его без документов в критическом состоянии с проломленной головой обнаружили на вокзале. Пролежав 3 дня в больнице, Гурулев скончался. Родственники опознали погибшего.

По предварительным данным, экс-депутата убили во время ограбления.

Ранее сообщалось, что под Черновцами в снегу нашли тело экс-депутата.