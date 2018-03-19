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    Россия

    В России мать убила 5-летнего сына, потому что он много баловался

    (обновлено: )14901
    Следственные органы сообщили, что женщина в дачном доме в поселке Мельчевка до смерти избила сына за непослушание, а тело ребенка закопала на дачном участке.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Жительницу Дмитровского района Подмосковья будут судить по обвинению в убийстве собственного пятилетнего сына в 2015 году из-за его непослушного поведения, сообщает в понедельник ГСУ СК России по Московской области.

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    По данным следствия, 15 октября 2015 года обвиняемая в дачном доме в поселке Мельчевка до смерти избила сына за непослушание, а тело ребенка закопала на дачном участке.

    О произошедшем стало известно в марте 2017 года, когда родственники обвиняемой, обеспокоенные долгим отсутствием мальчика, обратились в правоохранительные органы, добавили в СК.

    "В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Дмитровский городской суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

    Напомним, в Киевской области парень убил пенсионерку, так как считал ее ведьмой.

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