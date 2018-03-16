В Николаеве за отказ знакомиться девушке на улице изрезали лицо

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КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Николаеве неизвестный молодой человек порезал лицо девушке, отказавшейся от знакомства с ним. Об этом сообщает издание "Новостям-N" со ссылкой на местных жителей.

Как уточняется, инцидент произошел вечером в четверг, 15 марта.

По словам очевидцев, 19-летняя девушка, выйдя с работы, решила прогуляться и отправилась домой пешком с ул. Молодогвардейской в микрорайон Широкая Балка, где она проживает.

"В районе ул. Прибужской за ней увязался молодой человек. Он предложил ей познакомиться, однако девушка отказалась. После еще нескольких попыток снова заговорить с ней молодой человек достал нож, которым порезал девушке лицо и шею. Девушка испугалась, что напавший ее еще и ограбит, поэтому выбросила в неизвестном направлении свой телефон. После содеянного мужчина скрылся, ничего с собой не взяв", — говорится в сообщении.

Случайные прохожие помогли пострадавшей добраться до остановки "Крест", куда позже была вызвана бригада скорой помощи.

Медики доставили девушку в больницу "Дубки" в челюстно-лицевое отделение. Только после того, как ее доставили в больницу, была вызвана полиция.

Как рассказала пострадавшая очевидцам, напавший на нее мужчина был прилично одет, не был похож на наркомана или бездомного "и своей внешностью напоминал какого-то актера".

"Сама девушка, по словам местных жителей, из приличной семьи, в которой она - поздний ребенок, ее родители верующие. Люди теперь опасаются, что у них в районе появился маньяк", — отмечает издание.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по данному факту следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

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