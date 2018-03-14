В Николаеве тягач DAF с тоннами лука протаранил дом

По данным "Новостей-N", водитель автомобиля ехал по ул. Веселиновской в направлении моста через Южный Буг. На светофоре впереди загорелся красный сигнал, водитель нажал педаль тормоза и понял, что тормоза не работают.

Для того, чтобы не врезаться в остановившиеся на светофоре легковые автомобили, водитель резко вывернул руль влево, автомобиль врезался в жилой дом и перевернулся. В полуприцепе автомобиля находилось 20 тонн лука.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль и дом получили значительные повреждения.

Смотрите также: Дорога в лимонах. В Одессе грузовик с цитрусовыми попал в ДТП