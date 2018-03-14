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    В Николаеве тягач DAF с тоннами лука протаранил дом

    (обновлено: )15001
    В Николаеве на ул. Веселиновской в Варваровке седельный тягач DAF с полуприцепом врезался в жилой дом и перевернулся.
    Канал Новости-N на Youtube

    По данным "Новостей-N", водитель автомобиля ехал по ул. Веселиновской в направлении моста через Южный Буг. На светофоре впереди загорелся красный сигнал, водитель нажал педаль тормоза и понял, что тормоза не работают.

    Для того, чтобы не врезаться в остановившиеся на светофоре легковые автомобили, водитель резко вывернул руль влево, автомобиль врезался в жилой дом и перевернулся. В полуприцепе автомобиля находилось 20 тонн лука.

    В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль и дом получили значительные повреждения.

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