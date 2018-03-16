В Киеве бездомный с ножом напала на молодую женщину с ребенком

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Вечером в четверг, 15 марта, возле станции скоростного трамвая "НАУ" в Киеве мужчина без определенного места жительства напал с ножом на молодую женщину с ребенком, сообщает dtp.kiev.ua.

Читайте также: Из-за подрывов в Донецке местами паника – спецкор

"Все дело в том, что человек без определенного места жительства поселился на территории станции. Но когда охрана прибыла на станцию, то услышали женский крик. По словам очевидцев, а также охранников фирмы, в переходе мужчина напал с ножом на девушку с ребенком", — говорится в сообщении.

dtp.kiev.ua Бездомный в Киеве напал на женщину с ребенком

Преступника задержали сотрудники охранной фирмы и вызвали на место происшествия полицию. В результате происшествия никто не пострадал, а девушка с ребенком поспешили скрыться с места происшествия.

Правоохранители выясняют все подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что бездомный жестоко избил полицейского на одной из станций киевского метро.