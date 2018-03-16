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    В Киеве бездомный с ножом напала на молодую женщину с ребенком

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (317)

    (обновлено: )89
    По данным очевидцев, подозреваемого задержали сотрудники охранной фирмы и вызвали на место происшествия полицию. В результате происшествия никто не пострадал.
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    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Вечером в четверг, 15 марта, возле станции скоростного трамвая "НАУ" в Киеве мужчина без определенного места жительства напал с ножом на молодую женщину с ребенком, сообщает dtp.kiev.ua.

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    "Все дело в том, что человек без определенного места жительства поселился на территории станции. Но когда охрана прибыла на станцию, то услышали женский крик. По словам очевидцев, а также охранников фирмы, в переходе мужчина напал с ножом на девушку с ребенком", — говорится в сообщении.

    dtp.kiev.ua
    Бездомный в Киеве напал на женщину с ребенком

    Преступника задержали сотрудники охранной фирмы и вызвали на место происшествия полицию. В результате происшествия никто не пострадал, а девушка с ребенком поспешили скрыться с места происшествия.

    Правоохранители выясняют все подробности произошедшего.

    Ранее сообщалось, что бездомный жестоко избил полицейского на одной из станций киевского метро. 

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