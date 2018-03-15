В Закарпатье задержана банда в балаклавах с битами и ножами

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Неизвестных на четырех автомобилях, на которых они ехали в сторону Закарпатья со стороны Львовской трассы Киев — Чоп, задержали силовики полиции и СБУ, которые в эти дни работают в усиленном режиме.

Эту информацию Mukachevo.net подтвердили сразу несколько источников в правоохранительных органах.

"29 человек на 4 авто задержали около 10:00 четверга, 15 марта. У них нашли ножи, кастеты, балаклавы, биты, а также неизвестное вещество, похожее на наркотики. Задержанные настаивают, что ехали в Закарпатье кататься на лыжах, и мол поэтому имели такую "экипировку". Задержанных доставили в Воловецкий райотдел полиции для выяснения всех обстоятельств", — сообщает портал.

Напомним, что в эти дни на Закарпатье венгры отмечают 170-годовщину революции, а украинцы — очередную годовщину Карпатской Украины и чтят героев Красного Поля.

Напомним, из-за возможных провокаций в Закарпатской области полиция перешла на усиленный режим службы — на время проведения мероприятий к годовщине создания Карпатской Украины.