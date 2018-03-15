наверх
15.03.201815:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Закарпатье задержана банда в балаклавах с битами и ножами

    (обновлено: )31370
    У задержанных 29-и человек полиция и СБУ нашли ножи, кастеты, балаклавы, биты, а также неизвестное вещество, похожее на наркотики.
    Ситуация в Закарпатье
    mukachevo.net

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Неизвестных на четырех автомобилях, на которых они ехали в сторону Закарпатья со стороны Львовской трассы Киев — Чоп, задержали силовики полиции и СБУ, которые в эти дни работают в усиленном режиме.

    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Ветераны при делах... уголовных. Атошники впутываются в шокирующий криминал

    Эту информацию Mukachevo.net подтвердили сразу несколько источников в правоохранительных органах. 

    "29 человек на 4 авто задержали около 10:00 четверга, 15 марта. У них нашли ножи, кастеты, балаклавы, биты, а также неизвестное вещество, похожее на наркотики. Задержанные настаивают, что ехали в Закарпатье кататься на лыжах, и мол поэтому имели такую "экипировку". Задержанных доставили в Воловецкий райотдел полиции для выяснения всех обстоятельств", — сообщает портал.

    Напомним, что в эти дни на Закарпатье венгры отмечают 170-годовщину революции, а украинцы — очередную годовщину Карпатской Украины и чтят героев Красного Поля.

    Напомним, из-за возможных провокаций в Закарпатской области полиция перешла на усиленный режим службы — на время проведения мероприятий к годовщине создания Карпатской Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    И.о. главы НБУ Яков Смолий
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    НАК "Нафтогаз Украины"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом