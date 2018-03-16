Под Киевом убили супружескую пару

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные вечером в четверг убили пожилую супружескую пару в Ирпене недалеко от Киева.

О трагедии сообщила девушка, которая снимала у 80-летних пенсионеров комнату.

"Приезжайте скорее на Гагарина, 52, их кто-то убил. Я снимаю у них комнату, пришла, а они оба убиты", — цитирует девушку "Киев Оперативный".

Отмечается, что пенсионеры не были зажиточными.

Ранее прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 26-летнему парню, который в состоянии алкогольного опьянения жестоко забил до смерти 83-летнюю пожилую женщину, посчитав ее ведьмой.