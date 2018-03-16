наверх
16.03.201812:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Киевом убили супружескую пару

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (318)

    (обновлено: )39102
    Об убийстве 80-летних пенсионеров сообщила девушка, которая снимала у них комнату. Она обнаружила пару вечером в четверг. Трагедия произошла на Гагарина, 52 в Ирпене.
    На месте убийства пенсионеров в Ирпене под Киевом
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные вечером в четверг убили пожилую супружескую пару в Ирпене недалеко от Киева.

    О трагедии сообщила девушка, которая снимала у 80-летних пенсионеров комнату.

    "Приезжайте скорее на Гагарина, 52, их кто-то убил. Я снимаю у них комнату, пришла, а они оба убиты", — цитирует девушку "Киев Оперативный".

    Отмечается, что пенсионеры не были зажиточными.

    Ранее прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 26-летнему парню, который в состоянии алкогольного опьянения жестоко забил до смерти 83-летнюю пожилую женщину, посчитав ее ведьмой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Одна гривна, монета
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом