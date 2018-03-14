В Киевской области парень убил пенсионерку, так как считал ее ведьмой

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении 26-летнему парню, который в состоянии алкогольного опьянения жестоко забил до смерти 83-летнюю пожилую женщину, посчитав ее ведьмой.

"Установлено, что в одном из сел Рокитнянского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой от своего знакомого. Проходя мимо дома пожилой женщины, злоумышленник решил зайти к последней для выяснения неприязненных отношений, сложившихся между ними, поскольку считал женщину ведьмой. Однако, зайдя в дом потерпевшей, мужчина сразу нанес ей удар в область лица, 2 удара по туловищу и несколько раз ударил головой по чугунные радиаторы отопления. От полученных телесных повреждений 83-летняя женщина умерла", — сообщает подробности прокуратура Киевской области.

По процессуального руководства Рокитнянского отдела Кагарлыкской местной прокуратуры 26-летнему парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное уголовное правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.

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