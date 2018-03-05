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    В ДНР прокомментировали режим тишины

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (311)

    (обновлено: )10610
    На данный момент нарушений со стороны Вооруженных сил Украины с 00.00 по киевскому времени не зафиксировано, сообщили в самопровозглашенной ДНР.
    Флаг ДНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в ДНР не фиксируют нарушений режима тишина со стороны украинских силовиков.

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    REUTERS/Gleb Garanich
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    Ранее постпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что контактная группа приняла заявление о перемирии в Донбассе с 5 марта.

    "На данный момент нарушений со стороны ВСУ с 01.00 (00.00 по киевскому времени) не зафиксировано. Последнее нарушение с их стороны было зафиксировано в 00.20 (23.20 по киевскому времени). На данный момент информации о нарушениях нет", — сказал он РИА Новости.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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