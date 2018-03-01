наверх
01.03.201818:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Политика

    В ДНР назвали сроки проведения парламентских выборов

    (обновлено: )23850
    Выборы главы ДНР также запланированы на осень. Как заявлял глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, он планирует баллотироваться на второй срок.
    Пленарное заседание Народного Совета самопровозглашенной ДНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Выборы в парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики состоятся осенью этого года, заявил в четверг председатель Народного совета ДНР, полпред республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

    Валерий Гончарук
    Голос Столицы
    Порошенко уже не сможет создать "свой" парламент — Гончарук

    Выборы главы ДНР также запланированы на осень. Как ранее заявлял глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, он планирует баллотироваться на второй срок.

    "Особенности, порядок подготовки и проведения выборов определяют соответствующие законы Донецкой народной республики. Дату выборов назначает Народный совет. Но уже сегодня можно говорить о том, что выборы в ДНР пройдут этой осенью", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

    В пресс-службе Пушилина уточнили, что речь идет о выборах главы ДНР и депутатов Народного совета.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снежный коллапс в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах
    Европейский квартал в Брюсселе
    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы