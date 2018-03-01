В ДНР назвали сроки проведения парламентских выборов

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Выборы в парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики состоятся осенью этого года, заявил в четверг председатель Народного совета ДНР, полпред республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

Выборы главы ДНР также запланированы на осень. Как ранее заявлял глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, он планирует баллотироваться на второй срок.

"Особенности, порядок подготовки и проведения выборов определяют соответствующие законы Донецкой народной республики. Дату выборов назначает Народный совет. Но уже сегодня можно говорить о том, что выборы в ДНР пройдут этой осенью", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

В пресс-службе Пушилина уточнили, что речь идет о выборах главы ДНР и депутатов Народного совета.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.