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    В ДНР издали приказ о соблюдении "абсолютного перемирия" с 5 марта

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    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе (303)

    (обновлено: )49470
    Вечером в воскресенье во все подразделения, находящие на линии соприкосновения, будут направлены представители командования ДНР для контроля выполнения приказа о прекращении огня.
    Военный. Архивное фотое
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Приказ о строгом соблюдении перемирия с 5 марта издан и доведен до всех подразделений самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в воскресенье журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

    "Командование Вооруженных сил ДНР поддерживает договоренности, достигнутые на прошедшей в Минске встрече Трехсторонней контактной группы о введении "абсолютного перемирия" в зоне вооруженного конфликта с ноля часов 5 марта (по киевскому времени). Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего", — сказал Басурин.

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    Он отметил, что вечером в воскресенье во все подразделения, находящие на линии соприкосновения, будут направлены представители командования ДНР для контроля выполнения приказа о прекращении огня.

    "В случае нарушения приказа, на месте будет проводиться разбирательство по каждому факту с привлечением виновных к ответственности", — добавил Басурин.

    Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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