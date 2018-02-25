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    В центре Николаева маршрутка насмерть сбила пешехода

    (обновлено: )163
    ДТП произошло на улице 3-й Слободской вечером в воскресенье. По словам водителя маршрутки, одного из мужчин толкнули на проезжую часть, после чего его переехало маршрутное такси.
    На месте смертельного ДТП в Николаеве, 25 февраля 2018
    novosti-n.org

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Маршрутное такси вечером в воскресенье насмерть сбило мужчину в центре Николаева, ДТП произошло на улице 3-й Слободской.

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    "На пересечении с улицей 3-й Слободской справа налево по ходу движения маршрутки на дорогу вышел человек. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода, после чего переехал его маршруткой", — сказано в сообщении.

    От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

    По словам водителя маршрутки №31, одного из мужчин толкнули, и он упал на проезжую часть, после чего его переехала маршрутка. 

    В конце января в Николаевской области авто сбило сидевшую на обочине школьницу.

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