В центре Николаева маршрутка насмерть сбила пешехода

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Маршрутное такси вечером в воскресенье насмерть сбило мужчину в центре Николаева, ДТП произошло на улице 3-й Слободской.

"На пересечении с улицей 3-й Слободской справа налево по ходу движения маршрутки на дорогу вышел человек. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода, после чего переехал его маршруткой", — сказано в сообщении.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По словам водителя маршрутки №31, одного из мужчин толкнули, и он упал на проезжую часть, после чего его переехала маршрутка.

В конце января в Николаевской области авто сбило сидевшую на обочине школьницу.