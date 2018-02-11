Харьковчанка выжила после падения под поезд метро

Фото Newsroom.kh.ua

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. На станции харьковского метро "Научная" в воскресенье произошло ЧП: женщина упала под прибывающий состав, сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

По его словам, было остановлено движение поездов метро на 15 минут.

Смотрите также: В метро Тбилиси на головы пассажиров обвалился потолок

"Об инциденте на станции метро "Научная". На 15 минут было остановлено движение. Женщина 1964 года стояла на краю платформы. Перед приходом поезда у нее закружилась голова. Упала на рельсы и оказалась под составом", – написал Сидоренко на своей странице в Facebook.

По его словам, пострадавшая выжила и была поднята с рельсов: "Уже достали. Жива. Рассечение головы, но в целом вроде бы все хорошо. Сейчас в карете неотложки".

Смотрите также: В Киевском метро пенсионерка оказалась на пути