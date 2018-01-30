В киевском метро заговорил новый голос

Киевский метрополитен

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина.

В киевском метро станции в вагонах на английском языке начал объявлять новый голос, сообщает 44.ua со ссылкой на пресс-секретаря "Киевского метрополитена" Наталью Макогон.

"Как вы знаете, в 2016 году умер Николай Петренко, с которым мы сотрудничали. Поскольку необходимость записи дополнительных сообщений для информирования возникает регулярно, то мы это делаем. Сейчас по украиноязычным объявлениям привлекаем свои ресурсы. По англоязычным объявлениям были нарекания от пассажиров, поэтому тестируем сотрудничество с другим носителем языка", — сказала Макогон.

Пока что объявления о станциях в исполнении нового диктора можно услышать на красной ветке.

Напомним, ранее коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" опубликовало фотографию известного британского композитора Майкла Прайса на станции столичной подземки.