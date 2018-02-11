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    В Донбассе жестоко убили двух мужчин

    (обновлено: )102113
    Как отмечается, погибшие мужчины в возрасте 50 и 58 лет раньше работали в селе Малохатка, имели свое жилье в этом селе, имели полноценные семьи – жен и детей.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Луганской области убили двух человек. Об этом сообщает местная полиция. По данным ведомства, преступление произошло в пос. Малохатка. Тела погибших заметила во дворе соседского дома одна из местных жительниц.

    Запорожская АЭС
    Фото с сайта Запорожской АЭС
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    "Погибшие мужчины в возрасте 50 и 58 лет раньше работали в селе Малохатка, имели свое жилье в этом селе, имели полноценные семьи – жен и детей. Но со временем жизнь в поселке все ухудшалась, работу найти было невозможно, жены с детьми уехали от мужчин, потому что они стали употреблять водку. В течение некоторого времени мужчины вообще "опустились" на социальное дно и "прибились" к дедушке, который их принял к себе и они втроем стали проживать", – рассказали правоохранители.

    В день трагедии к ним в гости пришел 40-летний подозреваемый. Дедушка от выпитой рюмки заснул, а между тремя мужчинами возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Гость оказался сильнее и во время драки забил оппонентов до смерти, а тела вытянул во двор.

    Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 февраля, около 18:00 в Покровском районе Кривого Рога найдено тело 31-летнего мужчины. Тело криворожанина без признаков жизни нашли жители ближайших домов. На трупе обнаружена колото-резанная рана в области шеи.

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