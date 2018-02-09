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    Происшествия

    В Кривом Роге на улице нашли убитым молодого мужчину

    (обновлено: )33311
    Как уточнили правоохранители, тело погибшего найдено возле его гаража, в котором находится автомобиль. При этом на автомобиль никто не позарился.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 февраля, около 18:00 в Покровском районе Кривого Рога найдено тело 31-летнего мужчины. Как сообщает 1tv.kr.ua, тело криворожанина без признаков жизни нашли жители ближайших домов. На трупе обнаружена колото-резанная рана в области шеи.

    1tv.kr.ua
    Убийство мужчины в Кривом Роге

    Сообщается, что тело погибшего найдено возле его гаража, в котором находится автомобиль. При этом на автомобиль никто не позарился.

    На месте происшествия работали патрульные, следователи Покровского отделения полиции, кинологи с собаками и бригада "скорой" помощи.

    Ранее сообщалось, что жительница Киевской области до смерти забила сожителя бутылкой из-под водки, она задержана.

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