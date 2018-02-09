Порезал скальпелем. В Киеве мужчина зверски убил женщину, у которой делал ремонт

Пресс-служба Полиции Киева

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Киеве мужчина смертельно ранил скальпелем женщину в шею, а затем сбросил ее тело в канаву. Подозреваемый делал ремонт в квартире потерпевшей. Во время последней встречи в автомобиле между ними возник конфликт из-за кражи денег, который перерос в драку.

Пресс-служба Полиции Киева Правоохранители на месте обнаружения тела женщины

"Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину, а когда понял, что она умерла, чтобы скрыть следы преступления, вывез тело в Киевскую область, выбросил в канаву и спрятал. В содеянном злоумышленник сознался. В его автомобиле изъяли вещественные доказательства", – сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает пресс-служба столичной полиции.

По данному факту начато уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Киевской области до смерти забила сожителя бутылкой из-под водки, она задержана.