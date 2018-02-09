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    Киев

    Порезал скальпелем. В Киеве мужчина зверски убил женщину, у которой делал ремонт

    (обновлено: )31403
    После того, как мужчина несколько раз ударил женщину скальпелем в шею, чтобы скрыть следы преступления, вывез тело в Киевскую область, выбросил в канаву и спрятал.
    Правоохранители на месте обнаружения тела женщины
    Пресс-служба Полиции Киева

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Киеве мужчина смертельно ранил скальпелем женщину в шею, а затем сбросил ее тело в канаву. Подозреваемый делал ремонт в квартире потерпевшей. Во время последней встречи в автомобиле между ними возник конфликт из-за кражи денег, который перерос в драку.

    Пресс-служба Полиции Киева
    Правоохранители на месте обнаружения тела женщины

    "Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину, а когда понял, что она умерла, чтобы скрыть следы преступления, вывез тело в Киевскую область, выбросил в канаву и спрятал. В содеянном злоумышленник сознался. В его автомобиле изъяли вещественные доказательства", – сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает пресс-служба столичной полиции.

    По данному факту начато уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что жительница Киевской области до смерти забила сожителя бутылкой из-под водки, она задержана.

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