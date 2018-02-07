В Запорожье авто перевернулось на крышу и врезалось в гараж

Фото 061.ua
КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Запорожье утром в среду автомобиль Volkswagen Golf попал в серьезное ДТП, сообщает городское управление патрульной полиции.
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Авария произошла на улице Игоря Сикорского. Водитель авто не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.
При съезде с дороги Volkswagen перевернулся и врезался в стоящий гараж.
Фото 061.ua
Volkswagen перевернулся на крышу в Запорожье
При ударе водитель и пассажир получили травмы, они госпитализированы.
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