В Запорожье авто перевернулось на крышу и врезалось в гараж

Фото 061.ua

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Запорожье утром в среду автомобиль Volkswagen Golf попал в серьезное ДТП, сообщает городское управление патрульной полиции.

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Авария произошла на улице Игоря Сикорского. Водитель авто не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.

При съезде с дороги Volkswagen перевернулся и врезался в стоящий гараж.

Фото 061.ua Volkswagen перевернулся на крышу в Запорожье

При ударе водитель и пассажир получили травмы, они госпитализированы.

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