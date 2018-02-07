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    В Запорожье авто перевернулось на крышу и врезалось в гараж

    (обновлено: )15110
    В Запорожье водитель авто не справился с управлением и на скорости слетел с дороги, врезавшись в гараж. При перевороте автомобиля пострадали два человека.
    Volkswagen перевернулся на крышу в Запорожье
    Фото 061.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Запорожье утром в среду автомобиль Volkswagen Golf попал в серьезное ДТП, сообщает городское управление патрульной полиции.

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    Авария произошла на улице Игоря Сикорского. Водитель авто не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.

    При съезде с дороги Volkswagen перевернулся и врезался в стоящий гараж.

    Фото 061.ua
    Volkswagen перевернулся на крышу в Запорожье

    При ударе водитель и пассажир получили травмы, они госпитализированы.

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