Киевский водитель сыграл в Need for Speed: опубликовано видео погони по встречке

Видео "Киев Оперативный"

В Киеве очевидцы опубликовали видео полицейской погони за нарушителем по проспекту Соборному. Неизвестный водитель пытался скрыться от патрульных, вырулив на встречную полосу.

Как видно на записи, опубликованной сообществом "Киев Оперативный", машины чудом разъезжались с нарушителем, который двигался на огромной скорости. Вслед за ним ехала полицейская машина с включенными мигалками.

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"Еще и недели не прошло после ужасного ДТП на Шухевича (Ватутина), а очередной "гонщег" снова летит по встречной полосе, а за ним полиция. На этот раз — на проспекте Соборности. Надеемся, что догнали и, на этот раз, без пострадавших", — говорится в сообщении.

Напомним, что 4 февраля на проспекте Шухевича произошла массовая авария, также связанная с погоней и выездом на встречную полосу. Водитель Mercedes выехал на проспект против движения и во время преследования его патрульными врезался в Dacia, которую отбросило на встречную полосу. Также Mercedes въехал в три автомобиля.

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